Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 112 Euro belassen. Die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto verbessere die Marktposition und die Ertragskraft der Leverkusener, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf der Integration von Monsanto. Bayer CropScience dürfte sich im US-Geschäft sowie in puncto Produktportfolio, Wachstum und Profitabilität deutlich steigern./mis/edh Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-07-16/11:24

ISIN: DE000BAY0017