FARNBOROUGH (Dow Jones)--General Electric (GE) rechnet auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough mit Zuliefereraufträgen in Milliardenhöhe. Er gehe davon aus, dass am Ende der Farnborough Air Show feste Aufträge und Kaufverpflichtungen im Wert von mehr als 15 Milliarden US-Dollar in den Büchern stehen werden, sagte der Chef der Aviation-Sparte, David Joyce, am Montag zu Journalisten.

Das Joint Venture von GE mit Safran, CFM International, werde mehr als 1.100 Leap-Triebwerke ausliefern. Die Auslieferungen sollen im nächsten Jahr auf rund 1.900 Triebwerke und im Jahr 2020 auf 2.300 Stück steigen. Bis 2025 könnte das Unternehmen seinen Umsatz mit Triebwerken für Militärmaschinen von derzeit 4 Milliarden Dollar verdoppeln.

July 16, 2018 05:37 ET (09:37 GMT)

