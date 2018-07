Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Protokoll der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Sitzung am 14. Juni hatte - allerdings wenig überraschend - einen positiven Tenor auf die Märkte, so die Experten von Union Investment.Dieses habe noch einmal die vorsichtige Vorgehensweise der EZB bei ihrer Geld- und Zinspolitik bestätigt. Der Rat sei zum Entschluss gekommen, an der aktuellen Nullzinspolitik so lange wie nötig festzuhalten, um die Inflation dauerhaft in Richtung der von der Zentralbank selbst gesetzten Zielmarke von zwei Prozent zu steuern. Zudem sei betont worden, dass die EZB auch nach der angekündigten Einstellung des Anleiheankaufprogramms mit Ende 2018 die Geldpolitik weiterhin sehr konjunkturstützend einsetzen werde. Auch hier sei betont worden, dass die Schlüsselzinsen über Sommer 2019 hinaus auf dem aktuellen Niveau verharren würden. ...

