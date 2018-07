Beim Kongress SMART CITY LOGISTIK (SCL), der das Thema "Elektromobilität im gewerblichen Einsatz" fokussierte, trat das Projekt SMART DISTRIBUTION LOGISTIK (SDL) den Nachweis an, dass der Einsatz von E-Nutzfahrzeugen in der Medienbranche nicht nur nachhaltig und umweltfreundlich, sondern wirtschaftlich durchaus rentabel ist. Bei der Veranstaltung am 25. und 26. Juni 2018 konnten sich Hersteller, Wissenschaftler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...