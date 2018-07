Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Total SA anlässlich schärferer Regulierungsvorschriften für Schiffsbrennstoffe von 59,00 auf 60,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die großen US-amerikanischen und europäischen Ölkonzerne dürften zu den Gewinnern des von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) beschlossenen Schwefellimits in Schiffsbrennstoffen zählen, da sie nur in geringem Maße stark schwefelhaltige Öle produzierten, schrieb Analystin Kim Fustier in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./la Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-07-16/12:41

ISIN: FR0000120271