Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 11,10 auf 10,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Prognose übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe der Stahlhändler den Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 optimistischer formuliert. In Erwartung einer gedämpften Absatzdynamik und sinkender Gewinne im kommenden Jahr habe er sein Kursziel reduziert./edh/la Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-07-16/12:47

ISIN: DE000KC01000