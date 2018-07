Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Eckdaten für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Bank habe die Gewinnerwartungen des Marktes übertroffen, was aber auch an Sondereffekten gelegen habe, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Die Aktie dürfte dennoch positiv reagieren, auch weil sich neben den Gewinnen die Kapitalausstattung besser entwickelt habe als gedacht. Die wichtigen Details werde die Deutsche Bank mit der Vorlage des vollständigen Geschäftsberichts am 25. Juli liefern./mis/edh Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-07-16/13:02

ISIN: DE0005140008