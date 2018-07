München (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktie: Für stürmische See gewappnet - Aktienanalyse Die Hamburger Hafen und Logistik AG (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) (HHLA) hat sich im vergangenen Jahr in einem anhaltend herausfordernden Umfeld gut behauptet, so Thorsten Renner in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...