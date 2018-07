Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Telefonica auf "Neutral" vor Zahlen für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das Spanien-Geschäft dürfte robuster gewesen sein als beim Konkurrenten Vodafone, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Montag vorliegenden Studie. In Deutschland dürfte es besser gelaufen sein als im letzten Quartal, während das Umfeld in Brasilien schwieriger sei./mis/la Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

