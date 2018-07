DGAP-DD: Deutsche EuroShop AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 16.07.2018 / 13:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung Rechtsform: G.m.b.H. & Co. 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Alexander Nachname(n): Otto Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Deutsche EuroShop AG b) LEI 529900Y9QTEFHFEKQ736 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007480204 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 29,6200 EUR 22363,10 EUR 29,6400 EUR 17784,00 EUR 29,6600 EUR 78747,30 EUR 29,6800 EUR 178287,76 EUR 29,7000 EUR 34422,30 EUR 29,7200 EUR 270125,08 EUR 29,7200 EUR 89784,12 EUR 29,7200 EUR 50940,08 EUR 29,6600 EUR 34079,34 EUR 29,6800 EUR 71053,92 EUR 29,7000 EUR 30026,70 EUR 29,7200 EUR 40716,40 EUR 29,7200 EUR 23419,36 EUR 29,7200 EUR 97719,36 EUR 29,6600 EUR 51222,82 EUR 29,6800 EUR 17867,36 EUR 29,7000 EUR 27947,70 EUR 29,7200 EUR 54773,96 EUR 29,7200 EUR 145241,64 EUR 29,6600 EUR 35532,68 EUR 29,6800 EUR 29472,24 EUR 29,7000 EUR 14166,90 EUR 29,7000 EUR 31630,50 EUR 29,7000 EUR 15859,80 EUR 29,7000 EUR 160706,70 EUR 29,7000 EUR 9563,40 EUR 29,6600 EUR 27761,76 EUR 29,6800 EUR 6440,56 EUR 29,7000 EUR 39471,30 EUR 29,7000 EUR 18503,10 EUR 29,7000 EUR 950,40 EUR 29,7000 EUR 950,40 EUR 29,7000 EUR 18503,10 EUR 29,7000 EUR 15533,10 EUR 29,7000 EUR 950,40 EUR 29,7000 EUR 326,70 EUR 29,7000 EUR 1900,80 EUR 29,7000 EUR 1900,80 EUR 29,7000 EUR 2910,60 EUR 29,7000 EUR 891,00 EUR 29,7000 EUR 33531,30 EUR 29,7000 EUR 8523,90 EUR 29,7000 EUR 1455,30 EUR 29,7000 EUR 1900,80 EUR 29,7000 EUR 950,40 EUR 29,7000 EUR 9266,40 EUR 29,7000 EUR 47787,30 EUR 29,8400 EUR 11607,76 EUR 29,8400 EUR 10623,04 EUR 29,8400 EUR 15666,00 EUR 29,8400 EUR 7460,00 EUR 29,8400 EUR 2327,52 EUR 29,8400 EUR 26438,24 EUR 29,8400 EUR 1014,56 EUR 29,8400 EUR 1014,56 EUR 29,8400 EUR 1014,56 EUR 29,8400 EUR 626,64 EUR 29,8400 EUR 626,64 EUR 29,8400 EUR 9787,52 EUR 29,8400 EUR 10444,00 EUR 29,9000 EUR 4006,60 EUR 29,9000 EUR 18627,70 EUR 29,9000 EUR 59,80 EUR 29,9000 EUR 14531,40 EUR 29,9000 EUR 44999,50 EUR 29,9000 EUR 29451,50 EUR 29,9000 EUR 4903,60 EUR 29,9000 EUR 32919,90 EUR 29,8400 EUR 37658,08 EUR 29,8400 EUR 11936,00 EUR 29,8400 EUR 954,88 EUR 29,7800 EUR 13401,00 EUR 29,7800 EUR 14890,00 EUR 29,7800 EUR 8785,10 EUR 29,7800 EUR 863,62 EUR 29,7800 EUR 14890,00 EUR 29,7800 EUR 20846,00 EUR 29,7800 EUR 8934,00 EUR 29,7800 EUR 8934,00 EUR 29,7800 EUR 19684,58 EUR 29,7800 EUR 17242,62 EUR 29,7800 EUR 19833,48 EUR 29,7800 EUR 595,60 EUR 29,7200 EUR 5944,00 EUR 29,7200 EUR 14860,00 EUR 29,7200 EUR 50405,12 EUR 29,7200 EUR 3447,52 EUR 29,7200 EUR 23776,00 EUR 29,7200 EUR 534,96 EUR 29,7200 EUR 2972,00 EUR 29,7200 EUR 326,92 EUR 29,7200 EUR 2972,00 EUR 29,7200 EUR 2972,00 EUR 29,7200 EUR 5349,60 EUR 29,7800 EUR 6521,82 EUR 29,7800 EUR 30554,28 EUR 29,7800 EUR 12269,36 EUR 29,7800 EUR 24806,74 EUR 29,7800 EUR 24806,74 EUR 29,7800 EUR 32162,40 EUR 29,7800 EUR 17778,66 EUR 29,7600 EUR 47377,92 EUR 29,7600 EUR 14880,00 EUR 29,7600 EUR 8928,00 EUR 29,7600 EUR 5952,00 EUR 29,7600 EUR 8928,00 EUR 29,7600 EUR 8928,00 EUR 29,7600 EUR 654,72 EUR 29,7600 EUR 5952,00 EUR 29,7600 EUR 5952,00 EUR 29,7600 EUR 5922,24 EUR 29,7600 EUR 1488,00 EUR 29,8000 EUR 1996,60 EUR 29,7600 EUR 20385,60 EUR 29,8200 EUR 7783,02 EUR 29,8000 EUR 8046,00 EUR 29,7800 EUR 2084,60 EUR 29,7800 EUR 5449,74 EUR 29,7600 EUR 2976,00 EUR 29,7600 EUR 7916,16 EUR 29,9200 EUR 8437,44 EUR 29,8400 EUR 7997,12 EUR 29,8000 EUR 8254,60 EUR 29,8000 EUR 7628,80 EUR 29,7600 EUR 2916,48 EUR 29,7600 EUR 4225,92 EUR 29,7600 EUR 1607,04 EUR 29,7600 EUR 2797,44 EUR 29,7600 EUR 773,76 EUR 29,7600 EUR 1845,12 EUR 29,8000 EUR 2354,20 EUR 29,8200 EUR 447,30 EUR 29,8600 EUR 33622,36 EUR 29,8600 EUR 3553,34 EUR 29,8600 EUR 3553,34 EUR 29,8600 EUR 16124,40 EUR 29,8600 EUR 3553,34 EUR 29,8600 EUR 1074,96 EUR 29,8600 EUR 13944,62 EUR 29,8600 EUR 3433,90 EUR 29,8600 EUR 5972,00 EUR 29,8800 EUR 17718,84 EUR 29,8800 EUR 14372,28 EUR 29,8600 EUR 13944,62 EUR 29,8600 EUR 12750,22 EUR 29,8600 EUR 12003,72 EUR 29,8600 EUR 9017,72 EUR 29,8600 EUR 5972,00 EUR 29,8600 EUR 10182,26 EUR 29,8600 EUR 597,20 EUR 29,8600 EUR 8719,12 EUR 29,8600 EUR 1702,02 EUR 29,8600 EUR 2747,12 EUR 29,8600 EUR 2567,96 EUR 29,8800 EUR 13027,68 EUR 29,8400 EUR 6176,88 EUR 29,8400 EUR 6176,88 EUR 29,8400 EUR 3073,52 EUR 29,8400 EUR 6176,88 EUR 29,8800 EUR 7649,28 EUR 29,8800 EUR 5378,40 EUR 29,9000 EUR 38242,10 EUR 29,9200 EUR 34108,80 EUR 29,9400 EUR 36377,10 EUR 29,9400 EUR 41077,68 EUR 29,9400 EUR 35149,56 EUR 29,9600 EUR 17227,00 EUR 29,9400 EUR 7993,98 EUR 29,9400 EUR 2005,98 EUR 29,9200 EUR 7300,48 EUR 29,9200 EUR 7779,20 EUR 29,9200 EUR 6582,40 EUR 29,9000 EUR 2990,00 EUR 29,9000 EUR 3588,00 EUR 29,8800 EUR 3884,40 EUR 29,8800 EUR 2689,20 EUR 29,8400 EUR 12353,76 EUR 29,8400 EUR 5968,00 EUR 29,8800 EUR 13655,16 EUR 29,8800 EUR 6842,52 EUR 29,9000 EUR 7863,70 EUR 29,8800 EUR 5169,24 EUR 29,8800 EUR 1374,48 EUR 29,8800 EUR 7320,60 EUR 29,8800 EUR 29,88 EUR 29,8200 EUR 3041,64 EUR 29,8200 EUR 3041,64 EUR 29,8200 EUR 6679,68 EUR 29,8200 EUR 1729,56 EUR 29,7800 EUR 7147,20 EUR 29,8800 EUR 5796,72 EUR 29,8800 EUR 1703,16 EUR 29,8800 EUR 6543,72 EUR 29,9000 EUR 14501,50 EUR 29,8800 EUR 3794,76 EUR 29,8800 EUR 3286,80 EUR 29,8800 EUR 2001,96 EUR 29,8800 EUR 41832,00 EUR 29,9000 EUR 426583,30 EUR 29,9000 EUR 9956,70 EUR 29,9000 EUR 9956,70 EUR 29,9000 EUR 37554,40 EUR 29,9000 EUR 72088,90 EUR 29,9000 EUR 274242,80 EUR 29,9000 EUR 21886,80 EUR 29,9000 EUR 158410,20 EUR 29,8600 EUR 22305,42 EUR 29,8800 EUR 25487,64 EUR 29,9000 EUR 101660,00 EUR 29,9000 EUR 98640,10 EUR 29,9000 EUR 6009,90 EUR 29,9000 EUR 6009,90 EUR 29,9800 EUR 14660,22 EUR 30,0000 EUR 36930,00 EUR 30,0000 EUR 14550,00 EUR 30,0000 EUR 330,00 EUR 30,0200 EUR 12308,20 EUR 30,0200 EUR 137791,80 EUR 30,0000 EUR 98190,00 EUR 30,0000 EUR 24300,00 EUR 29,9800 EUR 117941,32 EUR 30,0400 EUR 1502000,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 29,87 EUR 6688057,63 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-07-12; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 16.07.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche EuroShop AG Heegbarg 36 22391 Hamburg Deutschland Internet: www.deutsche-euroshop.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 43819 16.07.2018

ISIN DE0007480204 DE000A1R0W05

AXC0145 2018-07-16/13:19