Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Bei Netflix gehe es vor allem um das Wachstum der Kundenzahlen und die Markterwartungen für den Online-Videodienst erschienen vernünftig, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Es dürfte nicht vergessen werden, dass die Serie "Orange Is The New Black" ins dritte Quartal verschoben worden sei und es Konkurrenz durch die Fußballweltmeisterschaft gegen Ende des zweiten Quartals gegeben habe./mis/la Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-07-16/13:22

ISIN: US64110L1061