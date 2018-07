Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk nach einem Analystenwechsel von 280 auf 303 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Diabetis-Geschäft des Pharmakonzerns hänge das Wachstum in den nächsten Jahren fast vollständig von Medikamenten auf Basis des natürlichen Peptidhormons GLP-1 ab, schrieb die nun zuständige Expertin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründete sie mit einer Verschiebung des Bewertungshorizonts um 1 Jahr in die Zukunft./la/edh Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

