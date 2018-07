Mit einem vermittelten Volumen von 8,5 Mrd. Euro in 2017 ist die Prohyp GmbH einer der führenden Baufinanzierungspartner für Finanzdienstleister in Deutschland. Der Antrieb hinter diesem Erfolg ist es, Prohyp-Partnern einen messbaren Mehrwert zu bieten und sie in der Baufinanzierungsberatung und -vermittlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...