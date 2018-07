Die Commerzbank hat Thyssenkrupp nach einem Pressebericht über frühere Gespräche zur Fusion der Aufzugssparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dass die Vorsitzende der Alfried Krupp Stiftung, Ursula Gather, bereits vor zwei Jahren mit dem Mehrheitsaktionär des finnischen Rivalen Kone über dieses Thema gesprochen haben solle, sei nicht so unüblich wie vom Artikel suggeriert, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-07-16/13:39

ISIN: DE0007500001