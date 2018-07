FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stahlkonzern Salzgitter will eine Offerte für die von Arcelormittal zum Verkauf gestellten Produktionswerke in Belgien und Luxemburg abgeben. Das beschloss der Salzgitter-Vorstand am Montag, wie der Konzern mitteilte. Arcelormittal muss sich von den Werken im Zuge der Übernehme seines italienischen Wettbewerbers Ilva trennen und erfüllt damit eine Auflage der Europäischen Kommission.

Es handelt sich im Wesentlichen um zwei Kaltwalzlinien sowie Anlagen zur Verzinnung, Feuerverzinkung und elektrolytischen Verzinkung von Stahlband, wie die Salzgitter AG mitteilte.

July 16, 2018

