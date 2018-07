Die britische Investmentbank HSBC hat Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das zweite Quartal des Spezialverpackungsherstellers sei im Vergleich zum schwachen Jahresauftakt erfreulich ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Grigat in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings traut er dem angehobenen Jahresausblick für das organische Wachstum nicht so recht. Die Übernahme des Medizintechnikunternehmens Sensile Medical sei vernünftig, verwässere aber die Margen. Dazu erforderten zwei Großaufträge zunächst höhere Investitionen./gl/edh Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-07-16/13:44

ISIN: DE000A0LD6E6