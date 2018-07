Was war da los? Die Aktie von Starbucks (WKN:884437) hinkt nach Angaben von S&P Global Market Intelligence dem Markt hinterher, weil das Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Jahres 15 % an Aktienwert verloren hat. Demgegenüber konnte der S&P 500 im gleichen Zeitraum 2 % zulegen. Starbucks Aktie. Daten via YCharts Der Einbruch hat die Aktien im Zeitraum der letzten fünf Jahre unter dem breiteren Markt gelassen, aber Starbucks liegt seit 2008 deutlich vor dem S&P 500. Das heißt? Die schwache Performance 2018 wurde durch eine überraschend schwache Umsatzentwicklung ausgelöst. Anstatt um mehr als 3 ...

