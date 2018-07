Vor wenigen Wochen hat Bayer die Übernahme des umstrittenen US-Saatgutherstellers Monsanto unter Dach und Fach gebracht. In den vergangenen Tagen haben nun einige Analysten den Wert erneut genauer unter die Lupe genommen. Zwar ist das Gros der Analysten immer noch optimistisch, die US-Investmentbank Goldman Sachs hat zuletzt aber das Kursziel für Bayer von 123 auf 116 Euro gesenkt. Wegen Aktienemissionen und Verkäufen von Unternehmensteilen aufgrund des Zukaufs des US-Konzerns habe er seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) im laufenden Jahr reduziert, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag präsentierten Studie. Für die Jahre von 2019 bis 2023 hob er seine Prognosen für das EPS im Kerngeschäft hingegen an.

