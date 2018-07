Bereits am 27. Juni 2018 hat der australische Nickelexplorer Cassini Resources Ltd. (ASX: CZI; WKN: A1JNU6; ISIN: AU000000CZI9) vom exzellenten Fund durch Bohrloch CZD0076B berichtet. Dabei stieß man auf eine Schicht von 77,8 Meter mit guter Nickelmineralisierung und hohen Anteilen an Nebenprodukten wie Kobalt, Kupfer, Platingruppenmetalle, aber auch Gold. Heute meldet das Unternehmen den Eingang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...