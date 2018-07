Unterföhring (ots) -



16. Juli 2018. Magischer Neuzugang am Super-Serien-Donnerstag in SAT.1: Cameron Black (Jack Cutmore-Scott) ist der beste Illusionist der Welt. Zumindest war er es, bevor er das Opfer eines Komplotts wurde, das seine Karriere zerstörte: Nicht nur, dass sein bis dahin geheim gehaltener Zwillingsbruder Jonathan (Jack Cutmore-Scott) als das große Geheimnis hinter seinen Tricks gelüftet wurde - Jonathan wurde in Folge des Vorfalls auch noch wegen Mordes verurteilt! Cameron ist sich sicher, dass jemand aus der Branche hinter dem Verbrechen steckt. Doch bevor er dem Saboteur auf die Spur kommen kann, lässt sich der Magier vom FBI engagieren, um seine Brötchen zu verdienen. Gemeinsam mit seinem Team, der Produzentin Dina (Lenora Crichlow), dem exzentrischen Gunter (Vinnie Jones) und dem Street-Magier Jordan Kwon (Justin Chon), setzt er seine ausgefeilten Tricks und Täuschungsmanöver ein, um Kriminelle zu fassen ... SAT.1 zeigt 13 Episoden der neuen US-Serie "Deception - Magie des Verbrechens" ab Donnerstag, 19. Juli 2018, zum Start mit einer Doppelfolge zum ersten Mal im Free-TV.



Fakten:



-Hauptdarsteller Jack Cutmore-Scott schlüpft in "Deception" in eine Doppelrolle: Er spielt Cameron und auch Zwillingsbruder Jonathan Black. Der Engländer fiel bereits als snobistischer Spionage-Schüler in "Kingsman" (2014) und als Soldat in Christopher Nolans "Dunkirk" (2017) auf.



-Bekanntes SAT.1-Gesicht: Guy Richies Vorzeige-Gangster Vinnie Jones ("Bube Dame König grAS", "Snatch") hatte bereits Gastrollen in "Elementary" und "MacGyver".



