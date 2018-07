Seit geraumer Zeit strapaziert Palladium die Nerven der Anleger und Investoren. Im Fokus steht seit Wochen die eminent wichtige Zone 965 / 950 US-Dollar, die immer mal wieder mit Vorstößen in Richtung 940 US-Dollar verloren zu gehen schien, aber letztendlich dann doch noch immer für etwas Stabilität sorgt. Bereits in unserer Kommentierung vom 03.07. hieß es in Bezug auf Palladium: "[…] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...