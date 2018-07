Sommerfreude und Ausflüge

Summer in the city: die Menschen sitzen draußen in Straßenlokalen, gönnen sich einen Eisbecher in der Eisdiele, besuchen Feste oder Festivals und es ist definitiv die Zeit von Grillwürstchen und Co. Leichte Bekleidung, easy life bei warmen Temperaturen im eigenen Ländle.

Sommer und Langeweile? Das kann und darf nicht sein! Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung sowie diverse Ausflugsziele - ob alleine oder in Begleitung. Mit dem Auto, Zug, oder Reisebus sind viele Ziele erreichbar. Einige Busreiseunternehmen bieten auch Tagesausflüge an.

Heute lasse ich Sie an gerne an einigen meiner Ideen für Unternehmungen teilhaben - im Süddeutschen Raum, weil marktEinblicke bei Stuttgart angesiedelt ist. Weitere Informationen oder Suchergebnisse können beispielsweise von den aufgeführten Webseiten entnommen werden.

Baden gehen: Freibäder, Erlebnisbäder, Thermen und Baggerseen laden zum Schwimmen und relaxen ein.

Eine Übersicht über Spaßbäder gibt es hier

Baggerseen gibt es ebenfalls viele in Deutschland - eine Übersicht

Den vollständigen Artikel lesen ...