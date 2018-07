Berlin (ots) - Unter dem Titel "rbb QUEER" präsentiert das rbb Fernsehen erstmals eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm. Vom 19. Juli bis 13. September 2018 laufen immer donnerstags kurz vor Mitternacht neun queere Filme, sieben davon als Erstausstrahlung. Den Auftakt macht am 19. Juli um 23.30 Uhr Francis Lees Publikumshit "God's Own Country" aus dem Jahr 2017, der nun seine Fernsehpremiere hat.



Zum Inhalt:



Das Leben des 24-jährigen Johnny (Josh O'Connor) ist karg und einsam. Er wohnt und arbeitet auf der abgelegenen Schafsfarm seiner Familie im Norden Englands. Zwischen ihm, seinem kranken Vater Martin (Ian Hart) und der stoischen Großmutter Deirdre (Gemma Jones) fallen nur wenige, grobe Worte. Um seine Frustration zu betäuben, betrinkt er sich jeden Abend im nahe gelegenen Pub und hat ab und zu unverbindlichen Sex mit jungen Männern. Als im Frühjahr der gleichaltrige Saisonarbeiter Gheorghe (Alec Secareanu) aus Rumänien auf die Farm kommt, ist Johnny zunächst misstrauisch und mürrisch. Doch je mehr Zeit die beiden jungen Männer während der harten Farmarbeit miteinander verbringen, desto intensiver wird ihre Beziehung. Aus flüchtigen Blicken und Gesten werden Berührungen, bis sie in der Abgeschiedenheit eines Camps in den Hochmooren das erste Mal Sex miteinander haben. Johnny begehrt Gheorghe aber nicht nur körperlich, er fühlt bei ihm auch eine Geborgenheit, die er zuvor nicht kannte. Doch was passiert, wenn die Saison zu Ende ist und Gheorghe zurück nach Rumänien muss?



Regisseur Francis Lee hat sein raues Regiedebüt in der eigenen Heimat gedreht, der ehemaligen Grafschaft Yorkshire, die Engländer aufgrund ihrer archaischen Landschaft auch "God's Own Country" nennen. Inmitten einer unwirtlichen Natur erzählt Lee in realistischen Bildern von harscher Schönheit die packende Geschichte einer sexuellen und emotionalen Erweckung - und die Geschichte einer gewaltigen Liebe. "God's Own Country" hatte seine Weltpremiere beim Sundance Film Festival, wo er mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde.



Weitere Filme der Reihe rbb QUEER in der Übersicht: "Sascha" von Dennis Todorovic (26. Juli, 23.55 Uhr), "Frauensee" von Zoltan Paul (2. August, 23.50 Uhr, Erstausstrahlung), "Keep the Lights On" von Ira Sachs (9. August , 23.55 Uhr, OmU, Erstausstrahlung), "Im Namen des ..." von Malgorzata Szumowska (16. August, 23.55 Uhr, Erstausstrahlung), "Jongens" von Mischa Kamp (23. August 2018, 23.45 Uhr, OmU, Erstausstrahlung), "Duke of Burgundy" von Peter Strickland (30. August, 23.45 Uhr, OmU, Erstausstrahlung), "Stadt Land Fluss" von Benjamin Cantu (6. September, 23.30 Uhr, Erstausstrahlung) sowie "Blau ist eine warme Farbe" von Abdellatif Kechiche (13. September, 23.30 Uhr).



Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung moderiert rbb-Filmexperte Knut Elstermann die cineastischen Highlights an und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption.



