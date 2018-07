Hier geht's zum Video

Der Streik beim Autozulieferer Halber Guss bringt langsam auch Deutz in Bedrängnis. Der CEO von Deutz hat nun in einem YouTube-Video gefordert, dass diesem "Wahnsinn" ein Ende bereitet werden muss. Was Deutz ansonsten für Konsequenzen drohen, erfahren Sie hier von Michael Schröder von DER AKTIONÄR... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um VTG, Aixtron, QSC und Vectron. Das komplette Interview finden Sie hier.