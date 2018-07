IRW-PRESS: Blox Labs Inc.: Blox Labs und Sonoro Energy beginnen mit der Entwicklung des Beschaffungs-, Ausschreibungs- und Auftragsvergabemoduls für PetroBLOX, das Smart Contracts Ledger für die Öl- und Gasbranche

Toronto, Ontario und Calgary, Alberta - 16. Juli 2018 - Blox Labs Inc. (BLOX) (CSE: BLOX) (Frankfurt: BR1B) freut sich bekannt zu geben, dass gemeinsam mit Partner Sonoro Energy Ltd. (SNV) (TSXV: SNV) (Frankfurt: FDZN) (OTC: SNVFF) derzeit die erste Entwicklungsphase zu PetroBLOX, einer Smart-Contract-Supply-Chain-Management-Plattform auf Blockchainbasis für die globale Öl- und Gasbranche, vorangetrieben wird.

Nach Analyse verschiedener Problempunkte und Engpässe, mit denen Öl- und Gasbetriebe konfrontiert sind, wurde beschlossen, dass im Rahmen der ersten Entwicklungsphase von PetroBLOX besonderes Augenmerk auf die Herstellung eines Blockchain-Moduls gerichtet werden soll, das die Aspekte der Beschaffung, Ausschreibung und Auftragsvergabe in der Öl- und Gasbranche anspricht. Dieser Prozess hat in der Versorgungskette der Öl- und Gasbranche einen enorm wichtigen Stellenwert. Internationale Öl- und Gasverträge - ob es sich nun um die Produktionsaufteilung bei technischen Dienstleistungen oder in anderen Bereichen handelt - erfordern typischerweise ein transparentes und wettbewerbsorientiertes Ausschreibungsverfahren für die Beschaffung von Werkstoffen, Maschinen und Dienstleistungen. Ohne ein solches Verfahren sind internationale Ölfirmen nicht in der Lage, ihre Kosten zu decken bzw. sind mit Pönalen oder Kostenerhöhungen konfrontiert. Dieses System wäre transparent und könnte von der ausstellenden Organisation und ihren Partnern geprüft werden. Es würde außerdem das Beschaffungsverfahren für alle beteiligten Parteien vereinfachen und eine effiziente Zusammenarbeit ermöglichen. Der umsichtige Einsatz von Blockchain und dezentralen Anwendungen bietet eine mögliche Lösung für die Herausforderungen, mit denen Regierungen und Partner im Rahmen der Beschaffung solcher Dienstleistungen, Werkstoffe und Maschinen sowie bei Aufforderungen zur Angebotsabgabe, Leistungsausschreibungen und anderen Nebenprodukten und Inputs für den täglichen Betrieb konfrontiert sind. Viele der derzeit in der Branche angewendeten Verfahren sind veraltet und könnten von den neuen Trends in der Blockchain-Technologie enorm profitieren.

Sonoro Energy liefert wertvolle Inputs und Einblicke in reale Themen, mit denen Ölfirmen, die in einem komplexen und dynamischen Umfeld agieren, konfrontiert sind, so Jeff Zanini, President und CEO von BLOX. Und weiter: Dieses Wissen wird uns bei der Softwareoptimierung von PetroBLOX, mit der wir mehr Transparenz erreichen wollen, maßgeblich unterstützen. Es wird letztendlich für nahtlosere Abläufe in der Versorgungskette sorgen und die Effizienz in einer Branche steigern, die nach wie vor weitgehend auf manuelle Prozesse angewiesen ist. Die Entwicklung eines Beschaffungsmoduls wird ein essentieller Teil in diesem Gesamtpuzzle sein.

Über Blox Labs

Blox Labs Inc. ist ein Technologieentwicklungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der besten Softwarelösungen ihrer Art für aufstrebende Trends in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen gerichtet ist. BLOX unterstützt seine Kunden mit Lösungen für geschäftsbezogene Probleme - von Machbarkeitsnachweisen bis hin zur Umsetzung. Das Unternehmen bietet zurzeit Blockchain-Lösungen für das Lieferkettenmanagement und die -verbesserung sowie für andere Bereiche. BLOX ist aktiv auf der Suche nach Partnerschaften und strategischen Übernahmen von Wachstumsunternehmen.

Blox Labs Inc.

Jeff Zanini, CEO & Director

Tel: +1.416.262.0871

E-Mail: ir@bloxlabs.ca

Webseite: www.bloxlabs.ca

Über Sonoro Energy

Sonoro ist ein internationales Explorations- und Erschließungsunternehmen für Öl- und Gasressourcen, das vor allem in Südostasien aktiv ist.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Dean Callaway

+1.403.262.3252

info@sonoroenergy.com

www.sonoroenergy.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wichtigen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung, wozu auch die zukünftigen Pläne für die Entwicklung von Technologien durch das Unternehmen zählen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, darf solchen zukunftsgerichteten Informationen nicht vorbehaltslos vertraut werden, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse sowie aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

