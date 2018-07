Die Netzwerke im Gebäude werden immer wichtiger. Die Endkonsumenten verlangen höhere Bildqualität beim Streaming von Filmen und Musik. Auch die Down- und Uploadraten für die Homeofficearbeit werden zukünftig sicher wichtiger werden. Dazu kommt die Gebäudeautomation, z.?B. die bedarfsabhängige Regelung von Lüftung, Heizung und Kühlung zur Optimierung des Energieverbrauchs. Digitale Helfer wie Amazon Echo, Philips Hue oder Google Home finden heute schon sehr viel Anklang. Das lässt erahnen, in welche Richtung es gehen könnte.

Bandbreitenbedarf wächst

Alle diese Dienste benötigen höhere Bandbreiten. So hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 2017 die »Eckpunkte für die Zukunftsoffensive Gigabit-Deutschland« festgeschrieben: bis Ende 2025 soll eine gigabitfähige konvergente Infrastruktur entstehen, die den Transport massiv anwachsender Datenmengen ermöglichen soll. Das erfordert auch im Anschlusssegment Übertragungsraten von einem bis zu mehreren Gigabit pro Sekunde, heißt es dazu in der Broschüre zur Zukunfts-offensive. Die technische Lösung für diese Bandbreiten ist die Glasfaser bis ins Gebäude zum Hausanschluss oder bis in die Wohnung.

Dabei stellt sich jedoch die Frage, wie die Verkabelung in Gebäuden im Zuge des Ausbaus der Glasfaseranschlüsse aussehen sollte. Üblich sind heute Twisted-Pair-CATx-Kabel. Sie transportieren 10 Gbit/s über bis zu 100?m. Allerdings kann diese Kapazität bei den Steigleitungen im Gebäude an ihre Grenzen stoßen - zumindest bei großen Gebäuden mit vielen Wohneinheiten. Dann müssen mehr Kabel parallel verlegt werden und nehmen entsprechend mehr Platz in den Versorgungsschächten weg. Und wer weiß, vielleicht sind ein paar Jahre später schon 100-Gbit-Anschlüsse Standard. Glasfaseranschlüsse (FTTH) haben jedenfalls technisch betrachtet eine fast unbegrenzte Kapazität. Bereits heute werden Anschlüsse mit 10?Gbit/s für Unternehmenskunden angeboten.

POL-Architektur

Bei einem passiven optischen LAN (POL) wird der Glasabschlusspunkt (Gf-AP) mit den Glasfasermodems über optische Splitter verbunden (Bild?1). Der Splitter teilt das Lichtsignal der einkommenden Glasfaser auf mehrere zu den Wohnungen ausgehende Glasfasern auf. Die Vorgabe in Deutschland ist, dass zu jeder Wohnung ein Kabel mit vier Glasfasern führt. Zwei Fasern sind das Minimum für Privathaushalte, vier für Geschäftsanschlüsse. Der Splitter benötigt im Gegensatz zu Routern bei einer klassischen CATx-LAN-Installation keinen Stromanschluss. Deshalb heißt dieses Netz passiv. Die aktiven Komponenten befinden sich nur am Rand des Netzwerks, d.?h. die einzigen aktiven Komponenten sind das Optical-Line-Terminal in der Vermittlungsstelle des Netzbetreibers und das Glasfasermodem ONT in der Wohnung des Kunden. Die Übertragung zwischen diesen Geräten erfolgt mit einem Zeitmultiplexverfahren (Trennung der Kanäle).

Jetzt richtig bauen

Kabel, die in Schächten oder unter Putz verlegt werden, lassen sich nachträglich nur schwer austauschen. Mit Sicht auf die Zukunftssicherheit sollte deshalb schon jetzt eine Glasfaserverkabelung im gesamten Gebäude bis in die Wohnung in Erwägung gezogen werden - bei Renovierungsarbeiten oder Neubauten. Aber wie sieht eine Glasfaserverkabelung im Gebäude aus? Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten. Grundsätzlich gilt es, zunächst die Rahmenbedingungen zu betrachten: Handelt es sich um einen Alt- oder einen Neubau, ist es ein hohes oder niedriges Gebäude, welche Vorschriften gilt es zu beachten, wie sieht es mit dem verfügbaren Platz aus und nicht zuletzt auch die Frage, ob angesichts des Fachkräftemangels genug ausgebildete Handwerker zur Verfügung stehen, die schnell installieren und testen können.

Die richtige Planung ...

