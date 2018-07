Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal sei erwartungsgemäß von einer schwachen Zucker-Performance geprägt gewesen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. In den kommenden Quartalen dürften sich die Zuckerergebnisse etwas schlechter entwickeln als bisher von ihm erwartet. Auch daher habe er seine Gewinnerwartungen reduziert./mis/gl Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-07-16/15:43

ISIN: DE0007297004