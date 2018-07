Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Anleger seien für konjunkturzyklisch geprägte Chemieaktien weiterhin skeptisch hinsichtlich einer Erholung, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts des aktuellen geopolitischen Umfelds dürften die Unternehmensausblicke kaum angehoben werden. Die Aktie des Gasekonzerns Air Liquide gehöre jedoch zu den Werten, bei denen sich das Anlegerinteresse in Europa balle./gl/edh Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-07-16/15:45

ISIN: FR0000120073