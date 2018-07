Hier geht's zum Video

Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo und die Bank of America reißen die Anleger im zweiten Quartal nicht von den Socken. Gerade jetzt, in Zeiten der bremsenden Politik, braucht der Markt gute Fundamentaldaten. Doch trotz Gewinnsprüngen, begünstigt durch die US-Steuerreform, treiben die Aktien deutlich in den negativen Bereich. Dennoch gibt es Unterschiede bei den einzelnen Zahlen der Banken. Welche Bank jetzt durchaus einen zweiten Blick wert ist und weshalb der Ausblick ausschlaggebend für die Ausmaße des Handelskrieges sind, erfahren Sie in diesem Interview zwischen Moderatorin Johanna Claar und Marktexperte Fidel Helmer.