Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde nach einem Anteilsverkauf in Nordamerika auf "Buy" mit einem Kursziel von 242,50 Euro belassen. Auf den ersten Blick erscheine der Deal für Linde weniger günstig, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Letztlich sei aber auch diese Transaktion wertsteigernd für den fusionierten Gasehersteller./bek/edh Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-07-16/15:51

ISIN: DE0006483001