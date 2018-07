Die in der British Vehicle Rental and Leasing Association (BVRLA) organisierten Fahrzeugvermietungs- und Leasingfirmen in Großbritannien kündigen an, ihre Plug-in-Flotten (also Elektroautos und PHEV) von derzeit 50.000 bis 2025 auf 720.000 Fahrzeuge zu steigern. Die Mitglieder des Verbands sind für fast fünf Millionen Fahrzeuge verantwortlich, genauer: für jedes achte Auto, jeden fünften Transporter und jeden ...

