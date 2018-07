Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Durch eine Vielzahl von hohen Subventionen, angedockt an die Strategie "Made in China 2025" oder bei Staatsunternehmen generell, wird der lokale Wettbewerb zu Gunsten heimischer chinesischer Unternehmen verzerrt, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Diese subventionierten oder nicht-marktwirtschaftlich geprägten Maschinenbaufirmen erobern zunehmend die weltweiten Exportmärkte einschließlich EU-Binnenmarkt und verzerren dabei den internationalen Wettbewerb", sagt Ulrich Ackermann, Leiter VDMA Außenwirtschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...