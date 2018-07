Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Der Euro konnte gegenüber dem Britischen Pfund zuletzt nur marginal zulegen und bleibt in der Nähe von 0,88 EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308), so die Analysten der DekaBank. Dabei hätten die Brexit-Sorgen in letzter Zeit zugenommen. Der EU-Gipfel im Juni habe keinen nennenswerten Fortschritt gebracht: Die irisch-nordirische Grenze bleibe die größte Hürde. ...

