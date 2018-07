Energiedienst Holding AG: EBIT zum 30. Juni 2018 wegen Kapitalmarkteffekten voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau EQS Group-Ad-hoc: Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Energiedienst Holding AG: EBIT zum 30. Juni 2018 wegen Kapitalmarkteffekten voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau 16.07.2018 / 17:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Energiedienst Holding AG Postfach CH-5080 Laufenburg Telefon +41 (0) 62 869-2222 www.energiedienst.ch 16. Juli 2018 Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - Energiedienst Holding AG: EBIT zum 30. Juni 2018 wegen Kapitalmarkteffekten voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau Laufenburg. Die Energiedienst Holding AG wird zum 30. Juni 2018 voraussichtlich mit einem niedrigeren EBIT abschliessen als zum Vergleichszeitraum zum 30. Juni 2017. Das Ergebnis der operativen Geschäftseinheiten liegt in Summe über dem des Vorjahres, kann aber die negativen Effekte des Kapitalmarkts nicht auffangen. Es zeichnet sich ab, dass der EBIT den entsprechenden Vorjahreswert konsolidiert um rund 7 Millionen Euro unterschreiten und rund 16 Millionen Euro betragen wird. Im Vorjahr lag er zum 30. Juni 2017 bei 23 Millionen Euro. Die Verringerung resultiert im Wesentlichen aus der negativen Kapitalmarktentwicklung, die zu ergebniswirksamen Bewertungseffekten bei der Personalvorsorge Deutschland führt. Die Energiedienst Holding AG publiziert ihre Geschäftszahlen nach Swiss GAAP FER. Daher werden diese Effekte direkt im EBIT gebucht. Diese Einschätzung ist noch vorläufig. Änderungen sind bei der endgültigen Erstellung des Halbjahresabschlusses noch möglich. Die erforderlichen Gremien-Entscheide stehen noch aus. Die Veröffentlichung des endgültigen Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2018 erfolgt am 20. Juli 2018. Sprache: Deutsch, Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44, CH-5080 Laufenburg, Tel.: +41 (0) 62 869-22 22, Fax: +41 (0) 62 869-25 81, info@energiedienst.ch; www.energiedienst.ch; ISIN: CH 001 573 870 8 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MCAQRAQISO Dokumenttitel: adhoc_EDH_HJE_PA 2018 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiedienst Holding AG Basler Strasse 44 5080 Laufenburg Schweiz Telefon: +41 62 / 869-2222 Fax: +41 62 / 869-2100 E-Mail: info@energiedienst.de Internet: www.energiedienst.ch ISIN: CH0039651184 Valorennummer: A0Q40B Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 704907 16.07.2018 CET/CEST

ISIN CH0039651184

AXC0232 2018-07-16/17:34