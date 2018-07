Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Diese seien besser als an der Börse erwartet ausgefallen und hätten eine Erleichterungs-Rally der Aktie ausgelöst, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die jüngsten Zahlen der US-Konkurrenz sei der Rückstand auf diese Konkurrenten aber gewachsen./gl/bek Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2018-07-16/17:41

ISIN: DE0005140008