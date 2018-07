Die deutschen Staatsanleihen haben am Montag anfängliche Kursverluste im Tagesverlauf ausgeweitet. Bis zum späten Nachmittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,27 Prozent auf 162,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug um 0,03 Prozentpunkte auf 0,37 Prozent.

Das Gipfeltreffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und von US-Präsident Donald Trump hat für Zuversicht an den Märkten gesorgt und die als sicher geltenden Anleihen belastet. "Der Dialog ist sehr gut verlaufen", sagte Trump in Helsinki bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin zum Abschluss ihres ersten Gipfeltreffens. Trump und Putin waren am Montag rund zwei Stunden zu einem Vier-Augengespräch in der finnischen Hauptstadt zusammengekommen.

Zusätzliche belastet wurden die Anleihen durch robuste Konjunkturdaten aus den USA. So sind die Einzelhandelsumsätze in den USA im Juni den fünften Monat in Folge gestiegen. Die Umsätze ohne Berücksichtigung der Autoverkäufe kletterten stärker als erwartet. Zudem hat sich die Industriestimmung im Bundesstaat New York weniger eingetrübt als erwartet./jsl/jha/

