DAX kommt nicht vom Fleck - Deutsche Post mit Großbestellung bei Boeing

Der DAX kam zum Start in die neue Woche abermals nicht so recht vom Fleck. Anleger schauen gespannt gen Helsinki wo US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin aufeinander treffen.

Das war heute los. Der DAX hielt sich den Tag über weitgehend im Plus. Die Ausflüge in den roten Bereich endeten beide Mal recht schnell. Impulse von Konjunkturdaten waren ebenso rar, wie kursbewegende Informationen rund um den Handelsstreit. Der russisch-amerikanische Gipfel in der finnischen Hauptstadt brachte ebenfalls keine nennenswerten Bewegungen zu Stande. Anleger warten daher gespannt auf die Entwicklung der Berichtssaison, die in dieser Woche Fahrt aufnimmt.

Der Besuch von US-Präsident in Großbritannien brachte erwartungsgemäß viele Schlagzeilen. Jedoch gab es zum Handelsstreit keine neuen Erkenntnisse, so dass die Berichtssaison in den USA und andere Nachrichten das Geschehen dominierten.

Das waren die Tops & Flops. Die Gewinnerliste im DAX wurde von den Bankwerten angeführt. Papiere der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) legten zwischenzeitlich etwa 2,5 Prozent zu. Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) war nach einem positiven Analystenkommentar ebenfalls gefragt. Am Freitag hatte die Aktie im Zusammenhang mit dem Akorn-Prozess noch deutlich nachgegeben. In der Spitze gewann der Fresenius-Titel am Montag knapp 2 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...