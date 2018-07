Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa zeigten sich zum Start in die Woche träge und schlossen kaum verändert. Die Überraschung des Tages lieferte am Vormittag die Deutsche Bank mit den vorläufigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal, die an der Börse sehr gut ankamen, die Aktie schloss 7,3 Prozent höher. Die Berichtssaison nimmt bereits an Fahrt auf und dürfte die Kurse auch in den kommenden Tagen bewegen. Ansonsten gab es mit VTG eine Übernahme im SDAX. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 12.561 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notierte 0,2 Prozent tiefer bei 3.449 Zählern.

Hier belasteten die Sektoren der europäischen Öl- und Minenwerte, die einen schwachen Start in die Woche erwischten. Wieder einmal verunsicherte hier das sich abschwächende Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im zweiten Quartal mit 6,7 Prozent etwas verlangsamt. Ein eskalierender Handelskampf mit den USA droht das Wachstum in den kommenden Monaten weiter zu dämpfen. Darunter dürfte die Nachfrage, vor allem nach Industriemetallen, leiden.

Beim Öl dürften Marktbeobachtern zufolge Berichte belasten, wonach die USA stärker auf ihre strategischen Ölreserven zurückgreifen könnten. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent sinkt um 4,1 Prozent auf 72,20 Dollar. Der Sektor der europäischen Ölwerte verlor 1,6 Prozent, der Index der Minenwerte notierte 1,0 Prozent im Minus.

Zahlen der Deutschen Bank auf ganzer Linie positiv

"Eine sehr willkommene Entwicklung für den neuen CEO Christian Sewing", kommentierte Stratege Neil Wilson von Markets.com die Geschäftszahlen der Deutschen Bank. Diese seien weniger der angekündigten Umstrukturierung von Sewing als vielmehr der Arbeit des Vorgängers John Cryan und einem Quäntchen Glück zu verdanken. Trotzdem dürften sie CEO Sewing nach einer Serie enttäuschender Quartalszahlen ein wenig Luft für die Umsetzung seiner neuen Strategie verschaffen.

Die Deutsche Bank erwartet für das zweite Quartal einen Gewinn vor Steuern von rund 700 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von rund 400 Millionen, was deutlich über den Konsenserwartungen von 321 und 159 Millionen Euro liegt. All dies bedeutet einen großen Schub für den Kapitalpuffer - die harte Kernkapitalquote wird mit 13,6 Prozent gegenüber einer Konsensschätzung von 13,3 Prozent erwartet.

Um 8 Prozent schossen die Aktien des schwedischen Maschinenbauers Alfa Laval nach oben. Wie der Zwischenbericht des Pumpen- und Wärmetauscherherstellers zeigt, ist der Auftragseingang deutlich stärker als erwartet ausgefallen. Das Unternehmen wird als einer der Nutznießer der wiedererstarkenden Investitionen in den Energie- und Marinesektor gesehen. Gegenüber dem Vorjahr gingen die Aufträge um 25 Prozent nach oben. Auch adjustiertes EBITDA und Marge zogen deutlich an.

Morgan Stanley Infrastructure legt Gebot für VTG vor

Der Schienenlogistiker VTG steht vor der Übernahme durch seinen Großaktionär: Morgan Stanley Infrastructure will den Anteil an dem Konzern weiter erhöhen und hat sich bereits 49 Prozent gesichert. Im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots bietet der Investor 53 Euro je VTG-Aktie in bar. Das ist ein Aufschlag von rund 10 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. VTG gewannen 12,1 Prozent auf 54 Euro und schlossen damit deutlich über dem Gebot. Hier setzten einige Marktteilnehmer auf ein höheres Gebot.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.449,08 -5,46 -0,2% -1,6% . Stoxx-50 3.073,64 -15,73 -0,5% -3,3% . Stoxx-600 384,05 -0,98 -0,3% -1,3% Frankfurt XETRA-DAX 12.561,02 +20,29 +0,2% -2,8% London FTSE-100 London 7.600,45 -61,42 -0,8% -0,3% Paris CAC-40 Paris 5.409,43 -19,77 -0,4% +1,8% Amsterdam AEX Amsterdam 558,35 -1,76 -0,3% +2,5% Athen ATHEX-20 Athen 2.029,51 +6,01 +0,3% -2,6% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.806,67 +2,60 +0,1% -4,3% Budapest BUX Budapest 35.267,07 -374,69 -1,1% -10,4% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.209,42 +18,02 +0,4% +7,4% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 109.973,28 -353,55 -0,3% -22,0% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 996,41 -2,21 -0,2% -2,7% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.619,48 +1,26 +0,0% +4,3% Madrid IBEX-35 Madrid 9.716,90 -17,90 -0,2% -3,3% Mailand FTSE-MIB Mailand 21.822,96 -69,39 -0,3% +0,2% Moskau RTS Moskau 1.180,64 -8,71 -0,7% +2,3% Oslo OBX Oslo 801,46 -6,63 -0,8% +7,9% Prag PX Prag 1.088,24 +3,45 +0,3% +0,9% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.552,75 +1,87 +0,1% -1,5% Warschau WIG-20 Warschau 2.133,98 -23,16 -1,1% -13,3% Wien ATX Wien 3.291,32 +6,18 +0,2% -3,9% Zürich SMI Zuerich 8.847,96 -13,09 -0,1% -5,7% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.25 Uhr Fr, 18.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1711 +0,21% 1,1696 1,1669 -2,5% EUR/JPY 131,49 +0,15% 131,47 131,15 -2,8% EUR/CHF 1,1681 -0,19% 1,1712 1,1701 -0,3% EUR/GBP 0,8848 +0,14% 0,8834 1,1326 -0,5% USD/JPY 112,28 -0,04% 112,42 112,40 -0,3% GBP/USD 1,3236 +0,05% 1,3239 1,3214 -2,1% Bitcoin BTC/USD 6.631,87 +3,7% 6.380,03 6.277,04 -51,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,28 -0,13 USA 2 Jahre 2,60 2,58 0,71 USA 10 Jahre 2,86 2,83 0,45 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,19 71,01 -4,0% -2,82 +14,8% Brent/ICE 72,32 75,33 -4,0% -3,01 +12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.239,75 1.241,52 -0,1% -1,77 -4,8% Silber (Spot) 15,76 15,82 -0,3% -0,05 -6,9% Platin (Spot) 822,05 829,45 -0,9% -7,40 -11,6% Kupfer-Future 2,76 2,77 -0,3% -0,01 -17,1% ===

