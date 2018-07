Mit Kursverlusten sind die großen osteuropäischen Aktienmärkte in die neue Woche gestartet. Lediglich die Börse in Budapest konnte sich am Montag dem Abwärtstrend entziehen. Beobachter sprachen von einem impulsarmen internationalen Börsenumfeld - mit Ausnahme stark fallender Öl- und Metallpreise.

In Moskau büßte der RTS-Index 0,73 Prozent auf 1180,64 Punkte ein. Größter Kursverlierer im Index waren die Papiere des Metallproduzenten Norilsk Nickel. Sie sackten angesichts sehr schwacher Preise für Nickel, Zink und andere Industriemetalle um mehr als 6 Prozent ab.

In Warschau fiel der Wig-30 um 0,86 Prozent auf 2463,20 Punkte. Der breiter gefasste Wig gab um 0,69 Prozent auf 56 205,53 Zähler nach. Verluste verbuchten vor allem Energietitel. Hier dürften die stark gesunkenen Rohölpreise belastet haben. Aktien von PGNiG büßten 3,7 Prozent ein. Tauron Polska Energy fielen um 3,2 Prozent und Energa um 3 Prozent. PGE verloren 1,4 Prozent.

Der ungarische Leitindex Bux verlor 1,05 Prozent auf 35 267,07 Punkte. Auch hier standen Energiewerte unter Druck: Unter den Schwergewichten zeigten die Mol-Aktien mit minus 2,3 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Am anderen Ende der Kursliste stiegen MTelekom um 1,5 Prozent. Die Pharmaaktie Gedeon Richter büßte 1,8 Prozent ein.

Lediglich in Prag ging es aufwärts. Das Börsenbarometer PX legte um 0,33 Prozent auf 1088,24 Zähler leicht zu. Hier hielten sich die Kursausschläge der Einzelwerte in überschaubaren Grenzen./ste/APA/bek/jha/

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

