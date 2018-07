Der Kurs des Euro hat sich am Montag im späten Handel in den USA über der Marke von 1,17 US-Dollar stabilisiert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1715 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1720 (Freitag: 1,1643) Dollar festgesetzt. Der Dollar war damit 0,8532 (0,8589) Euro wert.

Für etwas Entspannung sorgte das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin. Diese unternahmen den Versuch eines Neuanfangs für die schwer belasteten Beziehungen beider Länder. "Unsere Beziehungen waren nie schlechter als sie es jetzt sind. Das hat sich vor vier Stunden geändert", sagte Trump auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin nach den Gesprächen in Helsinki. "Ich glaube das wirklich", fügte der US-Präsident hinzu. Ganz im Gegensatz zur allgemeinen Wahrnehmung in seiner US-Heimat über das Treffen sagte er: "Wir haben die ersten Schritte in eine strahlendere Zukunft gemacht."

Zuvor hatten starke US-Konjunkturdaten den Dollar nur kurz gestützt. So sind die Einzelhandelsumsätze in den USA im Juni den fünften Monat in Folge gestiegen. Die Umsätze ohne Berücksichtigung der Autoverkäufe kletterten stärker als erwartet. Zudem hat sich die Industriestimmung im Bundesstaat New York weniger stark eingetrübt als erwartet./bek/jha/

