Düsseldorf (ots) - Die IG Metall NRW hat sich bestürzt über den Rückzug von Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Ulrich Lehner gezeigt. "Der Lehner Rücktritt ist schade, weil er für den Kurs stand, den wir unterstützen. Das muss jetzt der allerletzte Weckruf dafür sein, dass sich alle Beteiligten disziplinieren. Es geht immerhin um 39.000 Beschäftigte in NRW", sagte NRW-Bezirksleiter Knut Giesler der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Der Konzern komme nicht zur Ruhe, dabei sei Ruhe genau das, was er jetzt so dringend benötige, so Giesler.



