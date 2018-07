Stuttgart (ots) - Putin kann das Treffen mit Trump in jedem Fall als Erfolg verbuchen, hat er doch die neue Stärke seines Landes in der Welt demonstriert. Auch wenn sich in Russland die Stimmen mehren, die eher bessere Lebensverhältnisse daheim fordern. Trump kann für sich in Anspruch nehmen, den Dialog zwischen beiden Nuklearmächten wieder in Gang gebracht zu haben. Es liegt auch im Interesse der USA, Kommunikationskanäle wiederzueröffnen, um das Risiko von Fehleinschätzungen zu minimieren. Der Test für den Westen aber bleibt: Russland unter Putin will das Bündnis auseinanderdividieren und die Machtverteilung zugunsten Russlands verändern. Dabei scheint ihm beinahe jedes Mittel recht - unterhalb der Schwelle einer direkten militärischen Auseinandersetzung. Raufen sich Europa und die USA da wieder zusammen?



