Sydney, Australien (ots/PRNewswire) - Heute kündigt Bauer Media den Start seiner Kampagne 'No Gender Selective Tax' an, um der geschlechtsspezifischen Besteuerung für Frauen ein Ende zu setzen.



Die Kampagne 'No Gender Selective Tax' ist eine wichtige Initiative, um die Goods and Services Tax (GST) vom Preis für Tampons, Binden und Hygieneartikel für alle australischen Frauen zu streichen.



Für hochauflösende Bilder besuchen Sie bitte den Multimedia News Release:



http://news.medianet.com.au/bauer-media/bauer-media-brands-unite-a gainst-tampon



Die Kampagne ermutigt die Australier, "Ich stimme zu" zu sagen, indem sie die Petition auf bloodyannoying.com unterschreiben [http://www.bloodyannoying.com/].



Seit der Einführung der GST im Jahr 2000 zahlen Frauen Steuern auf Tampons. Kondome und Viagra waren dagegen schon immer von der GST befreit. Tampons sind fast der einzige unverzichtbare Artikel, der ausschließlich von einem Geschlecht gekauft wird. Die GST bestraft damit also direkt und ausschließlich Frauen.



Als Interessensverfechter für alle australischen Frauen haben sich die führenden Marken von Bauer zusammengeschlossen, um den Wandel herbeizuführen. 36 Medienmarken, darunter ELLE, The Australian Women's Weekly, Cosmopolitan, Woman's Day und Money unterstützen die Kampagne.



Nicole Byers, Chefredakteurin von The Australian Women's Weekly, sagt: "Ich bin stolz darauf, mich mit meinen Kollegen zusammenzuschließen, um die Abschaffung der Steuer auf Hygieneartikel zu fordern und so die Gleichstellung aller australischen Frauen zu erreichen."



"Hier geht es nicht um eine politische Position. Es geht darum, eine entschiedene Position zur Unterstützung von Frauen einzunehmen. Wir versuchen, ein Versehen zu korrigieren, das bei der Einführung der GST im Jahr 2000 gemacht wurde, und ermutigen alle politischen Akteure, jetzt zusammenzukommen und das Richtige zu tun."



Lorna Gray, Redakteurin von Cosmopolitan, sagt: "Ich bin stolz darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, das sich mit dieser Kampagne für den Wandel einsetzt. Es geht hier nicht nur um Frauen. Es geht um Gerechtigkeit und Fairness. Die GST auf Tampons ist eine Steuer auf das Geschlecht. Es gibt nichts anderes, ob für Männer oder Frauen, das vergleichbar wäre. Die GST-Bestimmungen für Sanitärprodukte sind einzigartig."



Effie Zahos, Redakteurin von Money, sagt: "Frauen geben jährlich rund 300 Millionen US-Dollar* für Sanitärartikel aus, mit geschätzten 30 Millionen US-Dollar für GST. Das sind unfaire Kosten für Frauen, die ihnen auferlegt werden, nur weil sie Frauen sind.



"Wenn Sie an Frauen denken, die obdachlos sind oder in Armut leben, macht die GST einen ohnehin schon teuren, aber unverzichtbaren Artikel, zu einem regelrechten Luxusgut. Es ist an der Zeit, das Richtige zu tun. Es ist an der Zeit für die Australier, ihre Stimme für die Fairness zu erheben."



Da dies ein Problem ist, von dem alle Frauen in allen Bevölkerungsschichten betroffen sind, engagieren sich bekannte Persönlichkeiten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, darunter Profisportler, Schauspielerinnen, TV-Stars, Wirtschaftsführer und Akademiker, um die Kampagne von Bauer zu unterstützen und für den Wandel zu kämpfen.



Die Kampagne 'No Gender Selective Tax' ist die jüngste aus vielen Initiativen von Bauer und seine Verleger sind führend in ihrer Mission, bis 2019 10 Millionen Wörter für eine gerechtere Zukunft für Frauen zu veröffentlichen.



Die Kampagne 'No Gender Selective Tax' von Bauer Media startet heute in allen Print-, Digital- und Social-Media-Kanälen und erreicht 8,5 Millionen** Australier. Alle Australier werden ermutigt, sich der Kampagne anzuschließen und die Petition auf bloodyannoying.com [http://www.bloodyannoying.com/] zu unterzeichnen.



-ENDE-



Weitere Informationen erhalten Sie von: Philippa Giles, Thrive PR E: philippa.giles@thrivepr.com.au M: +61-(0)402-828-434



Quelle: *Parliamentary Budget Office, 2015 **Roy Morgan single source, March 2018



Informationen Bauer Media:



Bauer Media ist Australiens führender plattformübergreifender Medienverlag, der sich jedes Jahr mit 85 % der Australierinnen für eine bessere Frauenzukunft einsetzt. Durch die wichtigsten Lifestyle-Kategorien - Frauenunterhaltung & Lifestyle; Mode, Schönheit & Gesundheit; Wohnen; Essen; Autofahren & Trader - schaffen wir aussagekräftige Inhalte für mehr als 37 Marken, darunter The Australian Women's Weekly, Woman's Day, TV WEEK, ELLE, Cosmopolitan, Australian Gourmet Traveller, Australian House & Garden und Wheels. Über Zeitschriften, digitale, soziale Medien und Live-Erlebnisse hinweg ziehen wir ein hochwertiges Publikum an und gewinnen so Kunden für unsere Handelspartner. Zu den digitalen Markennetzwerken von Bauer Media gehören Now To Love, Homes To Love, Food To Love und Websites wie beautyheaven. Bauer Media ist Teil eines globalen Netzwerks mit einer Präsenz in 17 Ländern auf vier Kontinenten, das mehr als 600 Magazine, 400 digitale Produkte und 100 TV- und Radiosender umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter baueradvertising.com.au [http://www.bauer-media.com.au/]



OTS: Bauer Media newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131412 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131412.rss2