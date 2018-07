Köln (ots) - Köln. Der nordrhein-westfälische Landtag will ein Haus der Landesgeschichte im "Behrensbau" am Rheinufer einrichten. "Ich habe den Standort unserem Kuratorium vorgeschlagen, weil er zentral neben dem Landtag gelegen in idealer Weise als Haus der Landesgeschichte von NRW geeignet ist", sagte Landtagspräsident André Kuper (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Das Gebäude sei aufgrund der am Bau beteiligten Peter Behrens, Jeanneret Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius ein "Architektur-Juwel" und zugleich aufgrund der Vornutzung als Sitzung der britischen Militärverwaltung sowie Amtssitz der früheren Ministerpräsidenten Amelunxen und Arnold "ein authentischer Ort der Landesgeschichte". Nach einem einstimmigen Votum des Kuratoriums für den Standort habe er einen Brief an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geschrieben und darum gebeten, den Behrensbau, der sich im Besitz des Landes befindet, für das Projekt zur Verfügung zu stellen. "Das Haus der Landesgeschichte soll nicht nur Museum, sondern auch ein Lernort und ein Ort der Begegnung werden. Wir im Kuratorium des Landtags würden uns freuen, wenn wir zum 75. Geburtstag des Landes im August 2021 eine Ausstellungseröffnung vornehmen könnten", sagte Kuper der Zeitung.



