Unternehmen verwandelt Verluste in Gewinne und wird an die

Ergebnisse 2017 anknüpfen



Suzhou, China (ots/PRNewswire) - GCL System Integration (SZ:

002506) (GCL-SI), ein weltweit führender Anbieter von

fortschrittlichsten integrierten Energiesystemen aus einer Hand, hat

seine Einschätzung des Bilanzgewinns, der Aktionären in der ersten

Jahreshälfte 2018 zurechenbar ist, auf einen Betrag zwischen 20,41

Millionen RMB und 30,02 Millionen RMB (3,05 Millionen USD bis 4,49

Millionen USD) korrigiert. Dieser Betrag entspricht den Ergebnissen

des letzten Jahres und stellt eine deutliche Kehrtwende vom Verlust

dar, der im Ergebnisbericht des Unternehmens für das erste Quartal

prognostiziert wurde.



Im Bericht zum ersten Quartal von GSL-SI lagen die den Aktionären

zurechenbaren Nettoverluste bei 147 Millionen RMB mit einem

Ergebnisverlust für den gleichen Zeitraum, der laut Einschätzung

zwischen 100 Millionen RMB und 0 RMB liegen sollte. Der Gewinn von

GCL SI im zweiten Quartal wurde auf rund 200 Millionen RMB Yuan

prognostiziert.



Laut der Mitteilung für das zweite Quartal konnte GCL SI dank

einer konjunkturellen Hochsaison in der Photovoltaik-Branche genügend

Aufträge gewinnen, um die boomende Produktion und den Vertrieb

aufrechtzuerhalten. Obwohl sich die Auswirkungen durch den "5.31 New

Deal", u. a. eine verringerte inländische Nachfrage nach

PV-Produkten, bei der installierten Kapazität der chinesischen

inländischen PV-Anlagen stark bemerkbar machten, hat das Unternehmen

bereits seinen Fokus zunehmend auf ausländische Märkte gerichtet, um

eine Diversifizierung zu erreichen und seine Kundenbasis zu

erweitern. Der Umsatzanteil des Unternehmens in ausländischen Märkten

hat sich rapide erhöht von 14 % im ersten Halbjahr 2017 auf aktuell

50 %. Großaufträge aus dem Ausland haben einen stabilisierenden

Effekt auf die Ergebnisse des Unternehmens, wenn die inländische

PV-Industrie schwankungsanfällig ist.



Während sich GCL SI an Veränderungen in den Märkten, der

Industriepolitik und den Kundenanforderungen angepasst hat, hat das

Unternehmen gleichzeitig seine Geschäftstätigkeit proaktiv breiter

aufgestellt. Durch die Integration erstklassiger sozialer Ressourcen

erkundet GCL SI solide zweite geschäftliche Standbeine, um seine

Belastbarkeit gegen Risiken und die Ertragskraft zu verbessern.



Informationen zu GCL-SI



GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI),

ist Teil der GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI liefert ein

komplettes, hochmodernes integriertes Energiesystem aus einer Hand

und strebt danach, an die Spitze der internationalen

Solarenergieunternehmen zu gelangen.



