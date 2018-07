=== *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis, Lippstadt *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juni 08:50 JP/Gipfeltreffen EU-Japan, 11:10 PK, Tokio 10:00 DE/Cropenergies AG, HV, Mannheim *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -7.700 Personen *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York 14:00 FR/Alstom SA, HV, Paris *** 14:30 DE/EU-Kommissionsvizepräsident Sefcovic, trilaterale Gas- Gespräche mit Russland und der Ukraine, Berlin *** 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,3% zuvor: 77,9% *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 18:00 AT/Telekom Austria AG, Trading Statement 2Q, Wien *** 22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

