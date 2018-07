Leclanché SA: Leclanché konsolidiert Schulden bei einem einzigen Kreditgeber und vereinfacht die Schuldenstruktur EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Private Equity/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Leclanché SA: Leclanché konsolidiert Schulden bei einem einzigen Kreditgeber und vereinfacht die Schuldenstruktur 17.07.2018 / 06:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leclanché konsolidiert Schulden bei einem einzigen Kreditgeber und vereinfacht die Schuldenstruktur - FEFAM verpflichtet sich, ausstehende Schulden von anderen Drittinvestoren zu kaufen und deren Laufzeit bis zum 31. März 2020 zu verlängern. YVERDON LES BAINS, Schweiz, den 17. Juli 2018: Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, gibt heute bekannt, dass es mit einigen seiner Investoren, darunter dem grössten Aktionär FEFAM1, eine Umstrukturierung und Vereinfachung seiner Schuldenstruktur vereinbart hat. FEFAM hat am 30. Juni 2018 fällige Verbindlichkeiten von Drittinvestoren erworben und damit die Kreditgeberbasis von Leclanché vereinfacht und sich bereit erklärt, die Fälligkeit der erworbenen Verbindlichkeiten auf den 31. März 2020 zu verschieben. Dies folgt den bereits am 25. Juni 2018 angekündigten Plänen der FEFAM, CHF 24 Mio. in Eigenkapital umzuwandeln, um die Bilanz der Gesellschaft zu stärken, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Übernahmekommission und des Abschlusses des ordentlichen Kapitalerhöhungsverfahrens. Letzte Woche gab Leclanché die Gründung eines grossen neuen Joint Ventures mit Exide Industries, Indiens grösstem Batteriehersteller, bekannt, um Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeicherlösungen in Indien für den indischen Markt zu bauen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und zeigt, dass die Gelegenheit für Leclanché unmittelbar ist. * * * * * Über Leclanché Leclanché SA (SIX: LECN), mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die den Fortschritt in Richtung einer Zukunft mit sauberer Energie voran-treiben. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in über 100 Jahren Innovation im Bereich der Batterie- und Energiespeicherung und das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. In Verbindung mit der deutschen Ingenieurskultur und der Schweizer Präzision und Qualität des Unternehmens ist Leclanché nach wie vor der bevorzugte Partner für Disruptoren, etablierte Unternehmen und Regierungen, die positive Veränderungen bei der Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung in der ganzen Welt vorantreiben. Die Energiewende wird vor allem durch Veränderungen im Management unserer Stromnetze und der Elektrifizierung des Verkehrs vorangetrieben, und diese beiden Endmärkte bilden das Rückgrat unserer Strategie und unseres Geschäftsmodells. Leclanché steht im Mittelpunkt der Konvergenz der Elektrifizierung des Verkehrs und der Veränderungen im Vertriebsnetz. Leclanché ist das weltweit einzige börsennotierte Unternehmen für reine Spiel-Energiespeicher, das in drei Geschäftsbereichen organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und Spezialbatteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: Börsenkürzel LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft von Leclanché, die durch Begriffe gekennzeichnet sind wie "strategisch", "schlägt vor", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "verpflichtet", "festgelegt", "vorbereitet", "plant", "schätzt", "abzielt", "würde", "potenziell", "wartet", "geschätzter", "Vorschlag" oder ähnlichen Ausdrücken oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Ausbau der Produktionskapazität von Leclanché, potenzielle Anwendungen für bestehende Produkte oder über potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Leclanché bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Ende der Ad-hoc-Mitteilung

