Intensivierung der Zusammenarbeit von RUAG und Oerlikon bei der Serienproduktion von 3-D-gedruckten Raumfahrtkomponenten

Kostenreduktion um 25 % und Gewichtsreduktion um mehr als 50 % durch 3-D-Druck

Zusammenarbeit zur Beschleunigung der additiven Serienproduktion von Raumfahrtkomponenten

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz, und Zürich, Schweiz - 17. Juli 2018 - Oerlikon (SIX: OERL), ein führender Technologie- und Engineeringkonzern, und RUAG Space, eine Division des Technologieunternehmens RUAG, unterzeichnen heute an der Farnborough Airshow eine Absichtserklärung zur Qualifikation und Beschleunigung der Serienproduktion von 3-D-gedruckten Raumfahrtkomponenten.

Oerlikon und RUAG Space arbeiten bereits gemeinsam an der Qualifikation einer Halterung, die an einer Nutzlastverkleidung angebracht werden soll. Additive Fertigung (AM, 3-D-Druck) ermöglicht eine neue Designoptimierung, welche die Kosten um 25 % reduzieren und das Gewicht um mehr als 50 % senken wird, während sie gleichzeitig die Steifigkeit der Halterung verdoppelt. Die gemeinsame Arbeit an dieser Halterung demonstriert die solide Partnerschaft der beiden Unternehmen. Die gegenwärtige Initiative soll diese Partnerschaft weiter vertiefen.

"Die fortgesetzte Zusammenarbeit mit RUAG Space hat uns Möglichkeiten zur Feinabstimmung der Qualifizierungs- und Zertifizierungsprozesse aufgezeigt, die für die Sicherstellung einer einheitlichen Fertigungsqualität entscheidend sind", sagte Dr. Roland Fischer, CEO des Oerlikon Konzerns. "Wir sind überzeugt davon, dass unser Know-how in den Bereichen Werkstoffe und AM dieser Partnerschaft auch weiterhin zugutekommen wird."

Additive Fertigung (AM) von Raumfahrtkomponenten

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen gemeinsam Prozesse und Standards für die metallbasierte additive Fertigung von Raumfahrtkomponenten entwickeln. Diese Standards sollen für die Anwendung durch die europäische Weltraumgemeinschaft geeignet sein. Zur Erschliessung künftiger Designmöglichkeiten werden die Partner zudem an der Verfeinerung bestehender Legierungen für AM und an der Entwicklung neuer metallischer Werkstoffe arbeiten.

"Wir betrachten diese Partnerschaft als einen wichtigen Schritt hin zur vollen Ausschöpfung der Möglichkeiten von AM bei der Neuentwicklung von Produkten, welche den rasant wachsenden Bedarf der Raumfahrtindustrie erfüllen", sagte Peter Guggenbach, CEO der RUAG Space. "Wir arbeiten an der Standardisierung additiver Fertigungsvorgänge für die Raumfahrt und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Oerlikon AM bei der weiteren Entwicklung branchenführender Standards und Prozesse."

Zusätzliche Informationen erhalten Sie an unserem Stand an der Farnborough Airshow (#3260) oder unter www.oerlikon.com/am (https://www.oerlikon.com/am) und www.ruag.com/space (https://www.ruag.com/space)

Über RUAG Space

RUAG Space ist der führende Zulieferer für die Raumfahrt in Europa und baut auch seine Präsenz in den USA stetig aus. Mehr als 1400 Mitarbeiter in sechs Ländern entwickeln und produzieren Produkte für Satelliten und Trägerraketen - dadurch spielt RUAG Space eine zentrale Rolle sowohl im institutionellen als auch im kommerziellen Raumfahrt-Markt. RUAG Space ist eine Division des internationalen Technologie-Konzerns RUAG. RUAG entwickelt und vertreibt international gefragte Technologieanwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheits- und Wehrtechnik für den Einsatz zu Land, in der Luft und im Weltraum. Die Produkte und Dienstleistungen von RUAG sind zu 56 % für den zivilen und zu 44 % für den militärischen Markt bestimmt. Konzernsitz ist Bern (Schweiz). Standorte befinden sich in der Schweiz sowie in 15 weiteren Ländern in Europa, den USA und Asien-Pazifik. RUAG erwirtschaftet einen Umsatz von rund CHF 1,96 Mrd. und zählt über 9200 Arbeitsplätze - davon 400 für Lernende.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) hat sich auf Werkstoff-, Anlagen- und Oberflächentechnologien spezialisiert, die die Entwicklung von hochleistungsfähigen Produkten und Systemen mit langer Lebensdauer ermöglichen. Mit seinen technologischen Schlüsselkompetenzen und einer starken finanziellen Grundlage setzt der Konzern für sein mittelfristiges Wachstum auf drei strategische Faktoren: Fokussierung auf attraktive Wachstumsmärkte, Sicherung des strukturellen Wachstums und Expansion durch zielgerichtete Fusionen und Übernahmen. Als führender, weltweit tätiger Technologiekonzern ist Oerlikon in drei Segmenten (Surface Solutions, Manmade Fibers und Drive Systems) aktiv und mit mehr als 15 000 Mitarbeitenden an 186 Standorten in 37 Ländern präsent. Im Jahr 2017 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 2,8 Mrd. und investierte CHF 107 Mio. in Forschung und Entwicklung.

Über Oerlikon AM

Oerlikon ist ein führender Anbieter im Bereich Additive Manufacturing und bietet ein umfassendes Angebot an integrierten Dienstleistungen für die additive Fertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Metallpulverherstellung über die Bauteilkonstruktion bis hin zur Fertigung, Nachbearbeitung und Qualitätskontrolle. Im Jahr 2016 übernahm Oerlikon die citim GmbH als Ergänzung zu den additiven Produktionsstandorten in Europa und den USA. Oerlikon baut in Michigan, USA eine hochmoderne Produktionsstätte zur Herstellung fortschrittlicher Materialien für die additive Fertigung.

Bildnachweis

Abbildung 1: Additiv gefertigte Metallhalterung für den Raumfahrteinsatz, © RUAG

Abbildung 2: Konventionell gefertigte Metallhalterung für den Raumfahrteinsatz, © RUAG

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Michael Praeger

Head of Group Communications & Marketing

T +41 58 360 9602

michael.praeger@oerlikon.com

www.oerlikon.com Andreas Schwarzwälder Head of Investor Relations T +41 58 360 96 22 F +41 58 360 98 22 a.schwarzwaelder@oerlikon.com www.oerlikon.com Nike Möhle Vice President Communications RUAG Space, RUAG Schweiz AG T: +41 79 578 44 96 Nike.moehle@ruag.com www.ruag.com/space

Disclaimer

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (nachfolgend zusammen mit den Gruppengesellschaften als "Oerlikon" bezeichnet) hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass ausschließlich aktuelle und sachlich zutreffende Informationen in dieses Dokument Eingang finden. Es gilt gleichwohl festzuhalten und klarzustellen, dass Oerlikon hiermit keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, betreffend Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen in irgendeiner Art und Weise übernimmt. Weder Oerlikon noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden sowie externen Berater oder andere Personen, die mit Oerlikon verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu Oerlikon stehen, haften für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung des vorliegenden Dokuments ergeben.

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) beruht auf Einschätzungen, Annahmen und anderen Informationen, wie sie momentan dem Management von Oerlikon zur Verfügung stehen. In diesem Dokument finden sich Aussagen, die sich auf die zukünftige betriebliche und finanzielle Entwicklung von Oerlikon oder auf zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit Oerlikon beziehen. Solche Aussagen sind allenfalls als sogenannte "Forward Looking Statements" zu verstehen. Solche "Forward Looking Statements" beinhalten und unterliegen gewissen Risiken, Unsicherheits- und anderen Faktoren, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar sind und/oder auf welche Oerlikon keinen Einfluss hat. Diese Risiken, Unsicherheits- und anderen Faktoren können dazu beitragen, dass sich die (insbesondere betrieblichen und finanziellen) Ergebnisse von Oerlikon substanziell (und insbesondere auch in negativer Art und Weise) von denen unterscheiden können, die allenfalls aufgrund der in den "Forward Looking Statements" getroffenen Aussagen in Aussicht gestellt wurden oder erwartet werden konnten. Oerlikon leistet keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass sich die als "Forward Looking Statements" zu qualifizierenden Aussagen auch entsprechend verwirklichen werden. Oerlikon ist nicht verpflichtet, und übernimmt keinerlei Haftung dafür, solche "Forward Looking Statements" zu aktualisieren oder auf irgendeine andere Art und Weise einer Überprüfung zu unterziehen, um damit neuere Erkenntnisse, spätere Ereignisse oder sonstige Entwicklungen in irgendeiner Art zu reflektieren.

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Tätigung einer anderen Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon dar, noch darf es als Werbung für Kauf, Verkauf oder eine andere Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon verstanden werden. Dieses Dokument (sowie die darin enthaltenen Informationen) stellt keine Grundlage für eine Investitionsentscheidung dar. Investoren sind vollumfänglich und ausschließlich selbst verantwortlich für die von ihnen getroffenen Investitionsentscheidungen.