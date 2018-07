Au backe! Die Netflix-Aktie (WKN: 552484 / NASDAQ:NFLX) geriet gestern Abend nach US-Börsenschluss gehörig unter die Räder. Investoren verkauften den Titel im Zuge der Quartalszahlen-Präsentation um bis zu -14% ab - trotz überbotener Gewinnerwartungen.

Das Wachstum bei den Mitgliederzahlen (Subscription Growth) konnte nicht überzeugen. Ebenso wie der Ausblick. Nachbörslich wechselten über 5 Mio. Netflix-Aktien den Besitzer. Der Sell-Off vernichtet einen Börsenwert von mehr als 22 Mrd US$. Das Big Picture indes bleibt positiv.

Die Zahlen im Detail - EPS überrascht positiv, Member Growth negativ

Netflix legte für das 2. Quartal einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 0.85 US$ (384 Mio. US$) vor. Analysten rechneten im Konsens mit einem Gewinn von 0.8 US$ pro Anteilsschein. Damit steigerte ...

