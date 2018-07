The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.07.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA NI41 XFRA IM00BZBXMN96 TOMCO ENERGY POST CON. EQ01 EQU EUR N

CA CQB XFRA JE00B2419D89 BREEDON GROUP PLC EQ01 EQU EUR N

CA 7W7 XFRA SE0000489098 SWECO AB B SK 1,- EQ01 EQU EUR N

CA 2DZ XFRA SE0000648669 BREDBAND2 I SKAND.SK0,025 EQ01 EQU EUR N

CA NI8 XFRA SE0000949331 NOBIA AB SK 0,333 EQ01 EQU EUR N

CA 1OM XFRA SE0002110064 MEKONOMEN AB O.N. EQ01 EQU EUR N

CA 1EKA XFRA SE0011115963 VEONEER SDR DL 1 EQ01 EQU EUR N

CA DFYA XFRA VGG045791016 ARC MINERALS LTD EQ01 EQU EUR N

CA C0J XFRA VGG2423W1077 CORA GOLD LTD O.N. EQ01 EQU EUR N

CA 3H7 XFRA VGG614091012 MINDS + MACHINES GRP EQ01 EQU EUR N

CA 9NE XFRA VGG640631039 NCONDEZI ENERGY LTD. EQ01 EQU EUR N